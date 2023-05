Quattro studenti dell’istituto Vann’Antò di Ragusa alle finali dei Giochi Matematici della Bocconi

Quattro giovanissimi alunni dell’Istituto “Vann’Antò” di Ragusa hanno partecipato, dopo aver superato i quarti di finale e le semifinali, alla Finale nazionale dei Campionati di Giochi Matematici, organizzati dalla Università Bocconi di Milano.



Ancora una volta l’Istituto Comprensivo conferma i suoi rappresentanti alla finale nazionale e così il 13 Maggio scorso Eleonora Bellaera, Mattia Iacono, Matteo Licitra e Sofia Martorana si sono recati a Milano, accompagnati dalla prof.ssa Elisa Sittinieri, referente della scuola per quanto riguarda i giochi matematici.

“Logica, intuizione e fantasia “ è lo slogan di questa iniziativa che vuole comunicare con immediatezza che i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono delle competizioni matematiche ma che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate.

COSA SONO I GIOCHI MATEMATICI



Un gioco matematico è un modo appassionante di avvicinarsi alla matematica, di approfondirne alcuni aspetti per chi già guarda con interesse ai suoi contenuti e di scoprirla sotto una luce nuova per chi finora non aveva trovato le giuste motivazioni.