Quattro anni senza Arturo Di Modica: il ricordo dello scultore del “Toro di Wall Street”

Omaggio ad Arturo di Modica. A quattro anni dalla scomparsa la città ricorda lo scultore noto per aver donato al mondo il cosiddetto “Toro di Wall Street”. A Di Modica si deve anche un grandioso progetto, rimasto irrealizzato, di due cavalli in bronzo che avrebbero dovuto essere situati nella valle dell’Ippari a sormontare il torrente che attraversa la valle: un’opera grandiosa di cui rimane il progetto avviato dallo stesso scultore. Di Modica, che per più di 30 anni ha vissuto negli Stati Uniti, ha poi scelto di tornare nella sua città natale, Vittoria, dove ha realizzato il suo laboratorio e la sua abitazione.

Una targa commemorativa sarà scoperta oggi 20 febbraio in piazza Italia, nei pressi della scultura del “cavallo ipparino” che Arturo Di Modica donò alla sua città nel 2001. La cerimonia è in programma alle ore 11.

Una cerimonia pubblica è in programma nel pomeriggio, a partire dalle 17, nella Sala delle Capriate. Dopo il saluto di Paolo Monello verrà proiettato il documentario “A bronze Odyssey” di Daniele Ragusa e Davide Jacono. Interverranno gli stessi daniele Ragusa e Davide Jacono, Arturo Barbante. Concluderà il sindaco Francesco Aiello.

