Quarta dose? Forse sarà somministrata in autunno

“La scienza al momento si e’ espressa sulla quarta dose per alcune categorie di pazienti e non per tutti. Se servira’ un vaccino a ottobre per tutta la popolazione lo sapremo nel corso dei mesi e saremo pronti”.

Lo dice all’AGI il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in relazione alla quarta dose approvata per i soggetti immunodepressi che sara’ disponibile da marzo.

“Forse, come gia’ avviene per l’antinfluenzale, ci sara’ la necessita’ di fare ogni anno un richiamo per la variante in circolazione, pero’ e’ molto presto per parlarne” aggiunge.

Con l’influenza, spiega Sileri, “la vaccinazione viene raccomandata per alcune categorie: over 60, tipologia di lavoro particolare come il medico, o per malattia”. Per gli altri il vaccino viene offerto a pagamento. In questo caso pero’ non sappiamo cosa accadra’: “Lo osserveremo nei prossimi mesi. Vedremo quella che sara’ la circolazione del virus nell’emisfero australe, in Australia: se con l’arrivo dell’inverno avranno una circolazione del Covid-19 importante, noi a ottobre saremo pronti” conclude.