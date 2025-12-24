Quando lo sport diventa valore: Ragusa celebra i suoi campioni con il Premio Padua

Una serata intensa, carica di emozioni e significati profondi, quella che si è svolta il 22 dicembre 2025 nella gremita Sala “Giovanni Molè” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’occasione è stata la consegna delle Benemerenze CONI 2023 e la 58ª edizione del Premio “Salvatore Padua” – Atleta dell’anno, appuntamento storico che da decenni racconta il meglio dello sport ibleo, non solo attraverso i risultati, ma soprattutto attraverso i valori umani.

Ad accogliere atleti, dirigenti e autorità è stata la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, che ha ribadito il ruolo fondamentale dello sport nella formazione della persona e nella crescita delle comunità. In sala erano presenti anche i sindaci di Ragusa, Modica e Scicli, che hanno voluto rendere omaggio alla figura di Adolfo Padua, medico stimato, già sindaco di Scicli e consigliere provinciale, ideatore del premio dedicato al fratello Salvatore, giovane promessa sportiva scomparsa prematuramente. Presente anche il presidente emerito dell’ex Provincia Regionale, Franco Antoci.

L’eredità morale e sportiva di Adolfo Padua continua oggi grazie all’impegno del nipote Alessandro Bracchitta, presidente della commissione assegnatrice del premio, affiancato dalla signora Annamaria Arezzo, vedova di Adolfo, e dalla figlia Elvira Padua, che ha consegnato i riconoscimenti più prestigiosi.

Il delegato CONI Ragusa, Roberto Chiaramonte, al suo primo evento ufficiale in questa veste, ha portato i saluti del presidente regionale CONI Sicilia Enzo Falzone, sottolineando come lo sport rappresenti un patrimonio educativo e sociale fondamentale. Una visione condivisa anche dalla presenza di Maria Monisteri, membro della Giunta Regionale CONI, che ha partecipato alla cerimonia di conferimento delle onorificenze nazionali.

Nel corso della serata sono state assegnate le massime benemerenze CONI: la Medaglia d’Oro al Valore Atletico è andata a Martina Di Stefano, campionessa mondiale di Pesca Sportiva, protagonista di un 2023 straordinario che ha portato lustro alla Sicilia. La Stella di Bronzo al Merito Sportivo è stata conferita all’ASD Judo Club Koizumi Scicli, realtà che da anni si distingue per l’attività di promozione sportiva e per i risultati tecnici ottenuti sul territorio.

Particolarmente toccante il momento dedicato al nuovo riconoscimento intitolato ad Adolfo Padua, istituito quest’anno per premiare chi ha dedicato la propria vita allo sport. Il premio è stato assegnato a Lucio Sascaro, figura storica dello sport locale che, a 83 anni, continua con passione ad allenare le giovani generazioni, testimoniando con i fatti il valore educativo dello sport.

Durante la serata è stato inoltre consegnato il X Trofeo CSEN 2025, da parte del presidente provinciale Sergio Cassisi, a suggello di un evento che ha saputo unire istituzioni, associazioni e famiglie in un’unica grande celebrazione.

La cerimonia si è conclusa con un messaggio rivolto ai giovani atleti: continuare a inseguire l’eccellenza sportiva con impegno e determinazione, senza mai perdere di vista lo studio, la crescita personale e il rispetto dei valori che rendono lo sport una vera scuola di vita.

© Riproduzione riservata