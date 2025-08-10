Quando la banda passò. Tra le spiagge iblee. VIDEO

Non è il classico risveglio da spiaggia fatto solo di ombrelloni, creme solari e onde leggere. Questa mattina, 10 agosto 2025, il litorale ibleo ha vissuto un fuori programma che profumava di festa di paese… ma con i piedi nella sabbia.

A portare la sorpresa, la Banda “Città di Ispica”, che ha deciso di trasformare la spiaggia ispicese in un palcoscenico a cielo aperto. Strumenti alla mano – e, in alcuni casi, anche ben protetti dalla salsedine – i musicisti hanno regalato ai bagnanti un concerto improvvisato, mescolando brani popolari, marce allegre e melodie che sanno di estate.

L’effetto? Un’onda di sorrisi. Famiglie che interrompevano le partite a racchettoni, bambini che ballavano sulla battigia, signore che tenevano il tempo con le mani e turisti increduli, intenti a immortalare il momento con lo smartphone. In molti hanno seguito la banda passeggiando lungo la riva, come in una processione laica fatta di note e allegria.

«Un sentito e personale grazie a questi fantastici musicisti» – hanno commentato i presenti, sottolineando come iniziative semplici ma autentiche possano rendere speciale una giornata di mare.

Il sole, il profumo di salsedine e la colonna sonora della banda hanno creato una cartolina d’estate perfetta: una di quelle che, più che raccontata, va vissuta… magari con i piedi nell’acqua e il cuore leggero.

