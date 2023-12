Quali sono i regali più gettonati a Natale? Una classifica “speciale”

Quali sono i regali più gettonato per il natale 2023? La speciale classifica è stata redatta dal Codacons, che ha condotto un’indagine per comprendere quali siano i regali più gettonati durante le festività natalizie, considerando l’impatto del caro-prezzi e del Black Friday sui consumi degli italiani. Ecco la top ten dei regali di Natale per quest’anno.

LA CLASSIFICA

Giocattoli: Si confermano al primo posto, essendo regali imprescindibili destinati ai più giovani. Abbigliamento e accessori moda: Questi prodotti rappresentano doni utili e apprezzati da dare alle persone care. Elettronica e hi-tech: Prodotti legati al mondo tecnologico, sempre molto popolari come regali natalizi. Piccoli elettrodomestici: Oggetti come friggitrici ad aria, macchine per il caffè e altri dispositivi domestici di dimensioni ridotte. Alimentari: Nonostante una leggera discesa di interesse, sono ancora considerati dei regali, sebbene il costo di cesti natalizi sia aumentato del 16% rispetto all’anno precedente. Arredamento/accessori casa: Oggetti per la casa e relativi accessori. Profumeria e cura della persona: Prodotti per la cura personale e profumi. Libri e musica: Regali tradizionali, come libri o album musicali. Pelletteria (borse, cinture, portafogli): Accessori in pelle e relativi oggetti di moda. Gioielli, argenteria e orologi: Oggetti preziosi, gioielli e orologi.

Si prevede che non tutti i regali ricevuti saranno graditi, e una parte di essi finirà nel “girone del riciclo”. Il 25% dei cittadini ha dichiarato la volontà di riciclare i regali di Natale, di cui la metà verrà regalata ad amici e parenti, mentre aumenta il numero di consumatori che opteranno per la vendita online dei doni ricevuti tramite app, social network o siti di e-commerce.