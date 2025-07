Pulmino con a bordo sette suore perde i freni e si schianta contro un muro. A Ragusa

RAGUSA – Un incidente insolito, che va raccontato più per la determinazione della guida che per la gravità delle conseguenze. Questa sera, lungo viale Europa, un pulmino a nove posti con a bordo sette suore del Sacro Cuore ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro dopo aver percorso circa 50 metri in discesa, per un malfunzionamento improvviso dei freni.

Pur senza un coinvolgimento diretto di altri veicoli, l’urto avrebbe potuto essere ben più serio: il veicolo stava scendendo lentamente, ma senza frenare. Secondo le prime ricostruzioni e i rilievi della polizia locale, è stato il gesto pronto e deciso della suora alla guida a fare la differenza. Con una sterzata provvidenziale ha scelto un muro laterale – evitando il rischio di finire contro altri mezzi o pedoni – rallentando la corsa fino all’impatto. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Sicilia.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, anche da Marina di Ragusa, che hanno prestato soccorso alle suore coinvolte. Diverse di loro hanno riportato ferite lievi ma sono state trasportate in pronto soccorso. Fortunatamente nessuna ha riportato lesioni gravi. Foto di repertorio generata da Gemini Ai

