Uno “sguardo di troppo” al bar: pestaggio brutale a Scoglitti. Arrestato 34enne

Era stato protagonista di un’aggressione in un bar di Scoglitti, ferendo gravemente la vittima. Oggi, è stato arrestato. Un 34enne di Vittoria è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa. L’uomo è gravemente indiziato di lesioni personali aggravate nei confronti di un concittadino 42enne.

L’aggressione risale alla tarda serata del 29 gennaio scorso, all’interno di un bar del borgo marinaro di Scoglitti. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti, l’arrestato, dopo aver invitato all’esterno la vittima, l’ha colpita con un pugno al volto facendola cadere a terra, e ha continuato a colpirla con calci, provocandole lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni. Solo l’intervento tempestivo di alcuni avventori ha evitato conseguenze più gravi. Tutto, sarebbe stato provocato da uno “sguardo di troppo”.

Le indagini dei Carabinieri, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dalle testimonianze dei presenti, hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per l’emissione del provvedimento restrittivo. L’Autorità Giudiziaria ha sottolineato la pericolosità sociale del 34enne e il rischio di reiterazione di reati della stessa specie, motivando così la scelta della custodia cautelare in carcere.

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