Prove tecniche di centro sinistra a Comiso per le elezioni comunali

Siamo entrati ufficialmente nel clima delle elezioni comunali. A Comiso, il centro sinistra, il M5S e le forze ecologiste e progressiste si sono già riunite per le prime interlocuzioni.

La deputata pentastellata Stefania Campo era presente, insieme alla consigliera comunale di riferimento, Patrizia Bellassai e ad altri esponenti politici che gravitano nell’area di centro sinistra, come il Movimento Cento Passi, Europa Verde, Sinistra Italiana e gli esponenti del Laboratorio Berlinguer di Comiso. Insomma, il centro sinistra e il Movimento Cinque Stelle sembra vogliano andare insieme alle prossime elezioni, per battere le forze di centro destra che probabilmente si raccoglieranno attorno alla sindaca uscente, Maria Rita Schembari. Certo, a questa adunata manca il PD, ma al momento sembra che intanto si stia formando un asse più compatto verso sinistra con la deputata a fare da collante.

IL M5S A COMISO VA VERSO SINISTRA. A RAGUSA LA RISERVA NON E’ STATA ANCORA SCIOLTA

Viene da chiedersi spontaneamente come mai ancora il M5S e la deputata Campo non abbiano sciolto la riserva per quanto riguarda le elezioni a Ragusa. Anche nel capoluogo formeranno un’asse verso sinistra senza PD? O si formerà una coalizione più compatta incluso il partito di centro sinistra? Non è ancora chiaro ciò che potrà accadere nel capoluogo di provincia. Sta di fatto che al momento la situazione è in continuo divenire ma siamo certi che a breve le carte verranno scoperte. Il tempo stringe e le elezioni si svolgeranno il 28 maggio.