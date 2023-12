“Prova di squadra”, Virtus vincente contro Basket School Messina

Campionato serie B interregionale: Virtus vincente sulla Basket School Messina; 82 a 59 il finale.

Due frazioni di gioco praticamente inguardabili per entrambe le squadre. Basket School Messina con una circolazione di palla forsennata ma senza finalizzazione, troppo imprecisa,e Virtus che non costruisce gioco. Primo canestro su azione a due minuti dall’inizio. Nel primo tempino ben poco da rilevare se non l’eccessiva fretta dei ragazzi di Recupido. Sempre avanti Ragusa che si fa raggiungere alla fine dei primi 10, grazie anche al gran lavoro di Di Dio che nella squadra ospite smuove le acque. Rientro in campo con i primi minuti contrassegnato da troppo nervosismo: più di qualche decisione arbitrale eufemisticamente discutibile, ammazza il match anche sugli spalti. A due minuti dall’inizio del secondo quarto, a Simon, viene fischiato prima un fallo in attacco e poi un fallo tecnico nell’azione successiva e se ne va a riposo per qualche minuto in panchina con quattro falli in un ‘amen’. In presa diretta difficile capire cosa sia accaduto. Stessa situazione si ripete dopo pochissimo, nemmeno una trentina di secondi, con un fallo in attacco fischiato a VuJic della Basket School Messina, seguito da un tecnico allo stesso giocatore. E poi una tegola per la squadra di casa che dopo qualche minuto perde Vavoli, infortunio alla caviglia sinistra. La Virtus nonostante tutto, pare svegliarsi dal torpore di non un match brillante: prima trova due realizzazioni di Piscetta e poi la carica con Brown che ne mette nove di fila (a fine partita ne avrà segnati 28). La Virtus è a +10, chiuderà la terza frazione avanti di una lunghezza, 39 a 30.

Alla fine del riposo grande si fa strada Di Dio che per gli ospiti, praticamente compare in ogni dove, da sapiente smistatore di palloni pesanti, a difensore attento, a regista determinato (segnerà trenta punti a referto). Terzo tempo perlomeno più frizzante con capitano Sorrentino e Epifani che nei momenti di difficoltà d’attacco degli avversari piazzano triple probabilmente decisive e si sacrifica in difesa. Si va agli ultimi 10 minuti con la Virtus in vantaggio di 15 lunghezze. Messina perde Tartaglia a metà dell’ultimo quarto, anche lui problemi a una caviglia dopo un contrasto sotto canestro in fase di attacco. Il match finisce 82 a 59 per la Virtus pur non giocando una bella partita. “Nonostante l’inizio, e fuori per infortunio Calvi e Vavoli, devo dire grazie alla squadra; hanno giocato tutti fuori ruolo. Complimenti ai ragazzi; abbiamo avuto un atteggiamento giusto, quello che serve per costruire. Una grande vittoria in queste condizioni”.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Basket School Messina 82-59

Virtus Ragusa: Brown 28, Piscetta 6, Epifani 8, Cioppa 9, Simon 3, Cascone ne, Guccione ne, Vavoli 2, Sorrentino 13, Gaetano 13, Mirabella, Guastella ne. All.: Recupido

Basket School Messina: Labovic ne, Di Dio 30, Alberini, Tartaglia 8, Vujic, Buldo 6, Sidoti E., Busco 3, Janic 2, Yeyap 10. All.: Sidoti

Arbitri: Riggio di Siderno e Greco di Catanzaro

Parziali: 15-15; 39-30; 60-45.