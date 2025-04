Protezione civile al top. Menzione speciale per Scicli come “Volontario Amico”

Il meritato riconoscimento è arrivato nell’ambito del programma “Maratona dei Sindaci” che ogni anno valuta prima e promuove dopo quei Comuni in cui i servizi di Protezione civile sono al massimo delle prestazioni e delle offerte. Scicli, quest’anno, ha ricevuto la menzione speciale proprio perchè riconosciuta città dove la Protezione civile comunale è riuscita ad organizzare un motivato gruppo di volontari e dove lo studio del territorio per eventuali interventi è massimo. Anni ed anni di lavoro sulla scia di quanto fatto dal disaster manager Ignazio Fiorilla che, proprio nel suo ruolo, ha creato un saldo fondamento per intervenire in maniera rapida e puntuale nei casi di interventi e che il dirigente Sebastiano Vasile ha continuato sullo stesso solco creando un motivato gruppo di v olontari.

“Il nostro Comune è stato premiato nell’ambito della manifestazione regionale che valorizza i sindaci virtuosi impegnati nella protezione civile – commenta il sindaco Mario Marino che ha delegato per il ritiro del premio l’assessore Giuseppe Mariotta – abbiamo ricevuto la Menzione speciale come Volontario Amico per l’alta valorizzazione del volontariato allo scopo di formare una comunità più coesa e solidale attenta al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e resilienza dell’agenda 2030 del’Onu. Questo riconoscimento è un ulteriore tassello che impreziosisce il cammino della nostra splendida Scicli, grazie soprattutto al prezioso lavoro dei nostri volontari della Protezione Civile, sempre in prima linea per il bene della comunità, sia durante le emergenze che negli eventi cittadini”.

