Protesta aeroporto di Comiso chi aderisce e chi non aderisce. E perché

Protesta davanti all’ingresso dell’aeroporto di Comiso. Una manifestazione si svolgerà questo mercoledì mattina 6 settembre. È stata organizzata da Paolo Crocifisso, tassista vittoriese.

Le adesioni

La protesta ha già fatto registrare alcune adesioni. Tra le altre quella della segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, seguita a ruota dal gruppo di Comiso, dal Partito Democratico di Ragusa e Comiso, da Italia Viva provinciale, della Lista Spiga di Comiso. Proprio la Lista Spiga sta lavorando per iniziative future a sostegno dell’aeroporto. “Noi aderiamo alla protesta – ha detto il capogruppo Gaetano Gaglio – ma ci muoveremo anche su altri piani e presto lanceremo delle iniziative”.

Il segretario del Pd Gaetano Scollo afferma: “Vogliamo che la nostra infrastruttura torni ad essere, come è stata per qualche tempo, il perno dell’economia, della crescita e dello sviluppo del nostro territorio. Per l’aeroporto di Comiso, impegno e collaborazione da parte nostra non mancheranno mai, a qualsiasi livello”.

Per Italia Viva, i coordinatori provinciali, Marianna Buscema e Salvo Liuzzo hanno detto: “Condividiamo le perplessità del sindaco di Catania, Trantino, che aveva chiesto le dimissioni del direttivo della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso” Per Liuzzo e Buscema, il problema non è “difendere le poltrone, ma comprendere quale modello vogliamo per il sistema aeroportuale del Sud est che non può reggersi solo sulle spalle dell’aeroporto di Catania”.

Non aderiscono Cinque Stelle, Ideazione, altri gruppi di Destra

Non hanno aderito altri partiti della coalizione di destra, come Forza Italia, vicina alle posizioni del presidente Renato Schifani, che invece sostiene in modo forte l’azione di Sac, la società di gestione che da quindici mesi gestisce anche l’aeroporto di Comiso in modo diretto e non più attraverso l’interlocuzione di Soaco (dove era socio di maggioranza), come avveniva in precedenza.

Non ci sarà il Movimento 5 Stelle. “Noi stiamo svolgendo un lavoro forte per l’aeroporto di Comiso – spiega il coordinatore provinciale Federico Piccitto – ma ci stiamo muovendo su altri piani. Crediamo sia arrivato il momento di chiedere con forza che l’aeroporto di Comiso venga potenziato”.

Non ha aderito anche la lista Ideazione, secondo gruppo politico a Comiso, schieramento che esprime oggi sette consiglieri comunali e due assessori, compreso il vicesindaco Giuseppe Alfano, che è il fondatore della lista. “Non parteciperemo alla manifestazione di protesta del 6 settembre – spiega Alfano – ma continueremo a supportare e condividere le condizioni che il sindaco Maria Rita Schembari ha posto alla Sac. Il sindaco ha rinnovato la fiducia al CDA, ponendo però delle condizioni: le nuove rotte verso Napoli e Pisa e il progetto del cargo. Vigileremo insieme al sindaco, ma non parteciperemo alla manifestazione”.

Confcommercio non parteciperà. Ecco perché

“La questione dell’aeroporto di Comiso è così complessa che, da sempre, abbiamo preferito andarci con i piedi di piombo. Vivendo in un’epoca caratterizzata da continue dimenticanze, si continua a non ricordare il nostro impegno, costante e umile, a sostegno del Pio La Torre. E tutto questo fin dall’inizio”.

E’ quanto afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, in vista della protesta di domani a cui l’associazione di categoria ha fatto sapere che non aderirà per una semplice ragione. “La nostra dedizione è stata, e faremo in modo che continui a essere – continua Manenti – un esempio di impegno genuino e perseveranza. Nonostante la tendenza di alcune persone a scordarsi di ciò, abbiamo continuato a lavorare instancabilmente per raggiungere l’obiettivo.

Di una cosa siamo certi. Non si può rischiare di gettare via anche il bambino assieme all’acqua sporca. Che ci siano problemi da risolvere è innegabile. Che si utilizzino questi problemi per strumentalizzazioni di carattere politico o, peggio ancora, nel nostro caso, associativo, non ci sta bene. Perché si lascia passare un messaggio inadeguato per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio. E, piuttosto che parlare alla pancia della gente e degli operatori commerciali, sarebbe opportuno imbastire confronti, analizzare modelli di crescita, formulare strategie specifiche e non organizzare proteste che hanno solo il sapore di fomentare un muro contro muro di cui nessuno avverte il bisogno. Rispettiamo la scelta di chi vuole protestare, ne potremmo condividere i presupposti ma, certo, non la forma”.

Quali rotte oggi a Comiso. Altri voli programmati nei prossimi mesi

Nell’aeroporto di Comiso attualmente vola solo Aeroitalia. Si è aggiunto solo qualche volo charter per la summer. Ci sono quattro voli settimanali per Bergamo Orio al Serio, sei voli settimanali per Roma, tre voli per Bologna, due per Pisa e per Bucarest. Aeroitalia ha annunciato anche il volo per Napoli che però partirà il venerdì e non più il giovedì come era stato annunciato precedentemente.

Easyjet attiverà la rotta per Milano Malpensa da fine ottobre e la compagnia ha già annunciato di voler prevedere altre due rotte da Comiso.

Il 26 settembre partirà il volo bisettimanale di Wizzair per l’Albania, destinazione Tirana. La stessa Wizzair ha anticipato l’attivazione del volo su Milano Malpensa, inizialmente previsto per giugno e che invece partirà in aprile, con due mesi e mezzo di anticipo. Quindi ci saranno ben tre compagnie ad attivare da Comiso i voli per Milano (due per Malpensa, una su Orio al Serio).

Inoltre, nei giorni scorsi, è stato approvato il bando per la continuità territoriale e le rotte per Roma e Milano, con tariffa agevolata per i residenti in Sicilia, dovrebbero partire nei prossimi mesi. Dopo l’interruzione del servizio, ad ottobre 2021, è stato necessario attendere due anni. Tutti avevano assicurato che la “continuità territoriale” non sarebbe stata interrotta, ma così non è stato. E l’interruzione è durata a lungo. La prossima tappa dovrebbe essere la pubblicazione del bando e lo svolgimento della gara.