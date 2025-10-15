L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Proprietario vede furto in diretta dalle telecamere: ladro arrestato dai carabinieri
15 Ott 2025 12:42
Topo d’appartamento arrestato in flagranza di reato a Casuzze. I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno arrestato in flagranza un 43enne di nazionalità albanese, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di furto in abitazione. L’uomo, già più volte denunciato per analoghi episodi, è stato sorpreso mentre tentava di fuggire dopo aver scavalcato la recinzione e forzato una finestra di accesso a un’abitazione del centro marittimo di Casuzze, sul litorale ragusano.
Il ruolo decisivo della videosorveglianza
Il proprietario della casa, grazie al sistema di videosorveglianza installato a seguito di un precedente furto, ha immediatamente allertato i Carabinieri, consentendo un intervento tempestivo. I militari, intervenuti sul posto, hanno intercettato il ladro mentre tentava di ri-scavalcare la recinzione per fuggire, dando luogo a un breve inseguimento tra le vie della frazione, prima in auto e poi a piedi.
Chiavi gettate per nascondere le prove
Prima di essere bloccato, l’uomo si è disfatto delle chiavi dell’abitazione, lanciate in un terreno vicino, probabilmente con l’intento di ritornare successivamente nella dimora.
Arresto e disposizione dell’autorità giudiziaria
Dopo le incombenze di rito, il 43enne è stato condotto presso il carcere di via Di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Il grado di responsabilità dell’indagato sarà valutato in sede giurisdizionale, come previsto dalla legge.
