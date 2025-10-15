Proprietario vede furto in diretta dalle telecamere: ladro arrestato dai carabinieri

Topo d’appartamento arrestato in flagranza di reato a Casuzze. I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno arrestato in flagranza un 43enne di nazionalità albanese, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di furto in abitazione. L’uomo, già più volte denunciato per analoghi episodi, è stato sorpreso mentre tentava di fuggire dopo aver scavalcato la recinzione e forzato una finestra di accesso a un’abitazione del centro marittimo di Casuzze, sul litorale ragusano.

Il ruolo decisivo della videosorveglianza

Il proprietario della casa, grazie al sistema di videosorveglianza installato a seguito di un precedente furto, ha immediatamente allertato i Carabinieri, consentendo un intervento tempestivo. I militari, intervenuti sul posto, hanno intercettato il ladro mentre tentava di ri-scavalcare la recinzione per fuggire, dando luogo a un breve inseguimento tra le vie della frazione, prima in auto e poi a piedi.

Chiavi gettate per nascondere le prove

Prima di essere bloccato, l’uomo si è disfatto delle chiavi dell’abitazione, lanciate in un terreno vicino, probabilmente con l’intento di ritornare successivamente nella dimora.

Arresto e disposizione dell’autorità giudiziaria

Dopo le incombenze di rito, il 43enne è stato condotto presso il carcere di via Di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Il grado di responsabilità dell’indagato sarà valutato in sede giurisdizionale, come previsto dalla legge.

