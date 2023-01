Promozione Trenitalia: viaggiare con un unico biglietto. Ma in Sicilia quanto vale?

La Sicilia è certamente famosa per le sue spiagge, per le sue bellezze naturali, per il buon cibo, per la convivialità e per essere un set cinematografico naturale. Ma gode di cattiva fama per i trasporti aerei cari da morire, per le strade colabrodo, per le magnifiche incompiute e per la criminalità organizzata. Per i treni, non è né famosa, né ha una cattiva fama: semplicemente, nell’immaginario comune, sostanzialmente non esistono, salvo qualche rara eccezione.



Avete mai sentito dire che qualcuno ha scelto di viaggiare in treno? Soprattutto se parliamo della provincia di Ragusa, dove i treni sono quasi mitologici, oseremmo dire una favola di cui si narra e di cui ogni tanto si sente parlare. Il collegamento ferroviario in provincia di Ragusa è praticamente inesistente. Qualcuno lo utilizza giusto per andare a Siracusa, anche se ci si impiegano tre ore di viaggio. Per il resto, il nulla. Qualche treno funzionante, a onor del vero, c’è, soprattutto se parliamo dei collegamenti fra Messina e Catania e qualche tratta da Catania a Palermo. Per questo, fa sorridere la promozione attivata da trenitalia per la i viaggiatori dei treni regionali. Si chiama FULL Trenitalia e in pratica si ha la possibilità di acquistare un biglietto nominativo valido per un intero mese solare con il quale è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia.



Da sottolineare che la Promo, così come viene specificato da Trenitalia, può essere acquistata per “tutti coloro che scelgono il treno per gli spostamenti quotidiani e per svago e turismo nei giorni festivi con tutto il comfort e l’esperienza di viaggio in maniera multimodale e sostenibile”.

Che il treno sia un mezzo sostenibile non c’è dubbio, soprattutto visto i costi altissimi del carburante e farsi un viaggio in auto per spostarsi da un capo all’altro della regione siciliana costa più di un aereo. Ma continuiamo a chiederci perché si pensa di iniziare a correre prima di saper camminare. Ha un senso una Promo in una regione come quella siciliana, dove il treno viene usato da un numero scarsissimo di utenti? Certo, forse l’intento è quello di incrementare i viaggi in treno. Sempre ammesso che i treni ci fossero o che avessero durate di viaggio accettabili. La tratta Ragusa-Palermo, ad esempio, può durare fino a 12 ore, quando per arrivare nel capoluogo siciliano in autobus ce ne vogliono circa 4.



La provincia di Ragusa paga un isolamento ridicolo, considerando che siamo nel 2023. Ben vengano le promozioni, ma che almeno possano essere sfruttate e che non restino lettera morta per mancanza dei mezzi.

