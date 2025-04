Promozione prodotti ittici: Ragusa, Pozzallo e Santa Croce Camerina faranno grigliate mentre Vittoria perde il finanziamento regionale

Il recente bando regionale, che mette a disposizione ben 600 mila euro per la promozione dei prodotti ittici siciliani, sta dando vita a interessanti iniziative sul territorio. La graduatoria, pubblicata sul portale della Regione Siciliana, ha selezionato 21 Comuni per sostenere progetti finalizzati a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di consumare prodotti ittici pescati, allevati o trasformati in Sicilia.

I finanziamenti e il sostegno regionale

L’intervento, promosso dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Feampa 2021-2027), mira a rafforzare la resilienza, la stabilità e la trasparenza nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca. Ogni progetto potrà beneficiare di un finanziamento fino a 30 mila euro, utili a rivitalizzare realtà costiere e interne dell’isola, valorizzando la produzione locale e incentivando il consumo di prodotti ittici.

Le iniziative di Ragusa, Pozzallo e Santa Croce Camerina

Tra i Comuni beneficiari spiccano Ragusa, Pozzallo e Santa Croce Camerina, che hanno ottenuto il massimo finanziamento previsto per progetto, pari a circa 30 mila euro ciascuno. Le iniziative in programma prevedono, ad esempio, l’organizzazione di grigliate e altri eventi culinari, mirati a creare momenti di aggregazione e a promuovere la ricchezza gastronomica del territorio siciliano. Queste attività non solo daranno risalto alla qualità del pescato locale, ma contribuiranno anche a rafforzare l’identità e il senso di comunità dei residenti.

Vittoria: un’occasione mancata

Non tutti i Comuni hanno invece potuto beneficiare dei fondi. Il Comune di Vittoria, infatti, ha perso l’accesso al finanziamento a causa della mancata presentazione di una documentazione adeguata. Questo episodio sottolinea l’importanza di una corretta preparazione e presentazione dei progetti per accedere alle risorse finanziarie regionali, soprattutto in un contesto in cui il settore della pesca e dell’acquacoltura è particolarmente messo alla prova da una difficile congiuntura economica.

Il contesto e le parole dell’assessore regionale Barbagallo

In un momento di crisi per il settore ittica, l’iniziativa si rivela particolarmente significativa. L’assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha dichiarato:

«In questo difficile momento congiunturale e di forte crisi del settore è fondamentale cercare di valorizzare tutta la produzione ittica attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione, ai quali si aggiunge il prestigioso riconoscimento di “Regione europea della gastronomia”, assegnato dall’Istituto internazionale di gastronomia, cultura, arti e turismo (Igcat) alla Sicilia.»

