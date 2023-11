Progetto Passiblei. Avviata la progettazione dell’opera da parte di una società di Gubbio

A piccoli passi. Ma si va avanti nel progetto che dovrebbe portare alla realizzazione di una ciclovia degli iblei sulla scia di un sempre più crescente interesse turistico per la parte sud-orientale dell’isola ricca di bellezze naturalistiche e culturali. Si parla della sua realizzazione da più di due anni. Era il 2021 quando venne annunciato spiegando il suo sviluppo nel tratto di territorio individuato per il recupero di reti dismesse. E’ il raggruppamento “Coprogetti Società Cooperativa”, con sede a Gubbio in Umbria, a redigere il progetto per un budget di circa 600 mila euro dopo l’incarico affidatogli dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa destinatario di un finanziamento di 1,4 milioni di euro.

Il cicloturismo è un settore di grande interesse per la provincia di Ragusa e per l’intero sud-est della Sicilia.

Il progetto Passiblei rientra in un piano di promozione turistica di questa parte dell’isola comprendente le provincie di Ragusa, Siracusa e parte di Catania. L’antica linea ferroviaria Siracusa – Ragusa – Vizzini – Val d’Anapo, conosciuta come ex ferrovia secondaria all’interno del nuovo Parco degli Iblei cui si sta lavorando ed oggi dismessa, si riconvertirà in un green way con un uso prevalentemente ciclabile, da Ragusa a Siracusa o viceversa. L’attuale tratta ferroviaria Siracusa – Ragusa, invece, essendo in esercizio andrà destinata ad uso turistico poiché “tocca” una parte dell’isola ricca di un patrimonio artistico-culturale non indifferente. Prova ne è il progetto del “Treno del Barocco” Siracusa-Ragusa che periodicamente viene riproposto ai turisti. Turismo naturalistico, archeologico e culturale fra la zona montana di questa parte dell’isola e la zona più verso la costa con le città tardo barocche di grande attrazione artistica.