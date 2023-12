Progetti per opere pubbliche che risalgono all’ex giunta Giannone. Il Pd critico verso il governo Marino a Scicli

A ciascuno il suo. Il partito democratico avoca a sé, e comunque alla giunta dell’ex sindaco Enzo Giannone, il “parco” dei progetti i cui lavori sono in corso o stanno per partire. L’intervento del segretario cittadino Emanuele Scala arriva dopo che, nel corso di una riunione con il deputato regionale del Pd Nello Dipasquale risalente ai giorni scorsi, è stato appreso che “nella finanziaria regionale non è previsto alcuno stanziamento per la realizzazione di opere pubbliche nella città di Scicli, ma, ancora peggio, non c’è traccia del progetto della pista ciclabile né della piscina, solo il porticciolo di Donnalucata entra tra le opere attenzionate e solo ed esclusivamente grazie all’intervento del nostro rappresentante in Regione che ha presentato un apposito emendamento alla legge di bilancio – spiega Emanuele Scala – questa assenza non è, ovviamente, dovuta al caso, è il segnale allarmante di un’evidente assenza di un indirizzo politico chiaro nel guidare gli uffici nella loro instancabile attività.

La maggior parte, per non dire la totalità, dei progetti di opere pubbliche che stanno via via partendo e di cui si è vantato non sono frutto del suo operato e della sua giunta, quanto semmai sono l’eredità virtuosa del serio e proficuo lavoro svolto da chi lo ha preceduto nella precedente amministrazione, da chi, con ogni evidenza, ha interpretato il ruolo di indirizzo politico in maniera responsabile e consapevole riuscendo a portare a casa risultati di cui oggi la giunta Marino immeritatamente coglie i frutti”.