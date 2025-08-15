Processione in mare della Madonna di Portosalvo a Marina di Ragusa. Ecco tutto il programma della festa

MARINA DI RAGUSA – La festa di Santa Maria di Portosalvo entra oggi nel vivo con uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’intera ricorrenza: la processione in mare. Alle ore 17 il simulacro lascerà la chiesa per attraversare piazza Maria Ss. di Portosalvo, via del Mare, via Tindari, piazza Dogana e il lungomare Mediterraneo, fino a raggiungere il porto turistico. Qui la Madonna sarà imbarcata e condotta lungo lo specchio d’acqua antistante il lungomare Andrea Doria e Cav. Bisani, fino al villaggio Santa Barbara. Un itinerario che, ogni anno, regala ai fedeli e ai visitatori un colpo d’occhio unico: la sacra immagine che avanza tra le onde, avvolta dai colori del tramonto e accompagnata dalle note del corpo bandistico.

Dopo lo sbarco, la processione proseguirà per le vie di Marina di Ragusa, mentre le celebrazioni liturgiche continueranno con la messa alle 19 nella chiesa di San Francesco Saverio (villaggio Gesuiti), alle 19.30 nel giardino delle suore del Sacro Cuore in via Augusta, alle 20 in chiesa e alle 20.30 presso l’Rsa Nk, ex seminario di via Rimembranza. Alle 22.30 il simulacro farà ritorno in chiesa, preludio al gran finale: alle 23.30, il cielo sopra il porto turistico sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Etna Pyro di Francesco Privitera da Nicolosi.

L’intensa giornata di oggi segue un prologo altrettanto partecipato. Ieri sera, infatti, il simulacro della Madonna è stato portato in processione fino al giardino delle suore del Sacro Cuore, in un momento di grande raccoglimento impreziosito dalla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Alle 20 la recita del Santo Rosario ha riunito i fedeli, seguita dalla messa celebrata dal parroco Riccardo Bocchieri con altri sacerdoti. La serata si è chiusa con una fiaccolata carica di emozione, che ha riportato la sacra effigie in chiesa tra canti, luci e un sentimento di comunità palpabile.

La festa di Santa Maria di Portosalvo continua così a intrecciare fede e tradizione, trasformando Marina di Ragusa in un palcoscenico di devozione condivisa, dove il legame con il mare diventa parte integrante della spiritualità locale.

© Riproduzione riservata