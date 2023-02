Problemi di riscaldamento al reparto psichiatrico di Ragusa. L’Asp: “Emerse criticità, soluzioni in tempi rapidi”

In seguito all’articolo pubblicato da RagusaOggi in data 21 febbraio, in merito ad alcune criticità emerse al reparto di Psichiatria del Maria Paternò Arezzo, l’Asp conferma che tali criticità, segnalati dal Cub di Ragusa, esistono.

REPARTO PSCICHIATRIA, LE CRITICITA’ EMERSE

Al termine del sopralluogo, avvenuto martedì pomeriggio, sono stati accertati dei problemi all’impianto di riscaldamento di alcune stanze, dovuti al guasto dei fan coil e, analogamente, per alcuni contenitori termici utilizzati per il trasporto dei pasti.

Sono state, quindi, immediatamente attivate le ditte incaricate dei servizi per assicurare rapidamente la risoluzione delle criticità emerse.