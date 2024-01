Primo via libera da parte dell’Ars alla sanatoria per le villette abusive al mare

La commissione Ambiente dell’Assemblea regionale ha approvato a maggioranza un disegno di legge in materia di urbanistica ed edilizia, che include la sanatoria delle case abusive costruite in Sicilia entro i 150 metri dalla battigia prima del 1985. L’emendamento in questione è stato proposto dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Giorgio Assenza. Gruppi di opposizione, come M5S, PD e Sud chiama Nord, hanno votato contro. La riforma sarà ora trasmessa alla presidenza dell’Ars per l’assegnazione alla prima conferenza dei capigruppo utile per l’invio in aula. A riportare la notizia, Repubblica.it.

L’EMENDAMENTO

Il testo contiene anche un emendamento che potrebbe essere soggetto a impugnativa da parte della Corte costituzionale. Un altro emendamento, proposto dal presidente della commissione Giuseppe Carta (Mpa) e dal deputato Dc Ignazio Abbate, prevede la possibilità di demolire e ricostruire le costruzioni a 150 metri dalla battigia, interpretando una legge regionale di 40 anni fa.