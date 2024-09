Primo turno di Coppa Italia: si è disputata la partita Siracusa-Ragusa

L’Asd Ragusa Calcio ha dimostrato un’ottima tenacia nel match del primo turno di Coppa Italia contro il Siracusa Calcio, svoltosi ieri presso lo stadio Nicola De Simone a Siracusa. Nonostante la sconfitta per 1-0, con un gol realizzato da Sarao su rigore al 34° minuto del primo tempo, la squadra ragusana ha saputo tenere testa agli avversari per tutta la durata della partita.

Il mister del Ragusa, Alessandro Erra, si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la determinazione e la capacità di resistere contro una squadra tecnicamente forte come il Siracusa. Erra ha anche evidenziato che, nonostante la sconfitta, la sua squadra ha avuto delle occasioni, in particolare verso la fine del match, e un possibile rigore non concesso che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.

Erra ha definito questo incontro un test importante in vista della prima giornata di campionato contro il Città di Sant’Agata, prevista per domenica 8 settembre, esprimendo fiducia per la prestazione della sua squadra e lodando l’impegno dei suoi giocatori.

