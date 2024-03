Primo trofeo Borsellino a Palermo, doppietta per l’Asd Multicar Amarù con Di Prima e Basile

Una prestazione travolgente per i ciclisti dell’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che al primo trofeo dedicato a Paolo Borsellino, riservato alle categorie Juniores, tenutosi a Palermo domenica scorsa, hanno dimostrato, ancora una volta, di che pasta sono fatti. Il successo, infatti, è andato a Christian Di Prima mentre al secondo posto si è classificato Elia Basile.

Una splendida doppietta, insomma, per il team gialloblù senza considerare il grande lavoro a supporto che è arrivato da tutta la squadra. Una gara che è stata studiata nei minimi particolari e i riscontri positivi sono arrivati visto che il finale è stato molto coinvolgente a testimoniare la grande capacità dell’intera compagine dell’Asd Multicar Amarù di sapere gestire le fasi più delicate della competizione.

“E’ stata una giornata memorabile – commenta il presidente Carmelo Cilia – e i miei complimenti, oltre che a Di Prima e Basile, vanno a tutto il gruppo per come si è saputo muovere.

Ma non solo. C’è tutto lo staff da ringraziare, con il vicepresidente Giuseppe Massaro e il diesse Ugo D’Onofrio, per la capacità che ha avuto di allenare i nostri atleti e di fornire agli stessi le adeguate motivazioni nel contesto di una kermesse che è risultata molto competitiva. Naturalmente, cercheremo di andare avanti lungo questa stessa linea anche per il futuro”.

Non si è invece potuta tenere, per motivi di ordine pubblico, la gara di Gela riservata ad Esordienti e Allievi che era stata organizzata dalla stessa società vittoriese.

