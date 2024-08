Naturosa Bike & Co. Ragusa in evidenza a Racalmuto, eccezionale risultato di Tumino a Scicli sul gradino più alto del podio della M3

Ancora una volta, i ciclisti della Naturosa Bike & Co. Ragusa si sono distinti con prestazioni di alto livello, dimostrando l’efficacia della loro preparazione invernale. Anche se non hanno raggiunto posizioni da podio all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, hanno ricevuto sinceri complimenti per la loro determinazione e capacità di animare le competizioni, sia nella cronometro del sabato che nella gara della domenica.

I protagonisti di queste giornate sono stati Emmanuel Brugaletta, Leonardo Carbonaro, Nicolas Tumino, Corrado Spataro, Salvatore Caruso, Angelo Brugaletta, Erika Boscarino, Giada Nascondiglio e Samuele Basile. Questi atleti hanno risposto con prontezza alle sfide poste dallo staff tecnico, mettendo in evidenza le loro qualità nonostante il caldo afoso.

Nel contesto della stessa manifestazione, anche il gruppo Giovanissimi ha ottenuto ottimi risultati:

Lorenzo Gualato : primo classificato nella categoria G3

: primo classificato nella categoria G3 Mattia Boscarino : secondo classificato nella categoria G4

: secondo classificato nella categoria G4 Paolo Alì : terzo classificato nella categoria G5

: terzo classificato nella categoria G5 Leonardo Firullo: secondo classificato nella categoria G6

Risultati eccezionali a Scicli

Inoltre, nella categoria M3, Angelo Tumino ha ottenuto un risultato straordinario a Scicli, conquistando il gradino più alto del podio e dimostrando ancora una volta le sue eccezionali qualità.

