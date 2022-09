Primo caso in Sicilia del temuto virus delle zanzare. Un anziano è in rianimazione

Un primo caso di virus delle zanzare è arrivato in Sicilia. Si tratta del temuto West Nile. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica sarebbe stato diagnosticato in un anziano di Marsala, nel Trapanese, ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani in gravi condizioni.



L’uomo, 73 anni, è ricoverato al reparto di Rianimazione. Sulla base dell’anamnesi effettuata sul paziente, è emerso che l’uomo non aveva viaggiato negli ultimi periodi. E comunque non era stato in aree considerate a rischio. Questo significa che per i medici si potrebbe trattare anche del primo caso autoctono. L’anziano è giunto all’ospedale Trapanese in gravi condizioni con difficoltà di respirazione ed anche una tetraparesi. I medici nell’immediato hanno deciso per intervenire con una tracheotomia per aiutarlo a respirare autonomamente.

Sono stati prelevati dei campione di sangue nel paziente per la ricerca degli anticorpi specifici, al policlinico di Palermo sono arrivati i riscontri definitivi con esito positivo.