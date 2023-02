Il presidente dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, arriverà a Ragusa il 11 febbraio alle 17:30 presso la Camera di Commercio. Durante il suo tour già in parte sviluppato nelle scorse settimane in Sicilia, Bonaccini ha dichiarato che, se sarà eletto segretario del Partito Democratico, e rimane l’attuale legge elettorale, la prossima volta i candidati al Parlamento in Sicilia verranno scelti dai siciliani tramite primarie. Ha affermato che “dovremo al Sud riconquistare la gente e i voti”.

Le priorità di Bonaccini

Bonaccini ha inoltre sottolineato la necessità di lavorare sulle politiche per il lavoro e sulle infrastrutture in Sicilia. Riguardo al reddito di cittadinanza, Bonaccini si è dichiarato a favore, ma ha affermato che, al contempo, è necessario creare opportunità di lavoro per la gente.

Durante il suo discorso a Sciacca, Bonaccini ha dimostrato di essere attento alle esigenze dei cittadini siciliani e di avere una visione chiara su come affrontare i problemi del territorio. Il suo arrivo a Ragusa è quindi un’occasione per discutere e confrontarsi con la comunità sulle questioni più importanti. A seguire da presenza a Ragusa c’è il parlamentare regionale Nello Dipasquale.