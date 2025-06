Prima domenica d’estate: spiagge piene e mare da cartolina lungo la costa iblea

È arrivata ufficialmente l’estate e il litorale ibleo ha risposto con una giornata da ricordare. A Marina di Ragusa, così come nelle altre località balneari della provincia, la prima domenica d’estate ha regalato scenari da cartolina: mare calmissimo, cielo velato ma luminoso e una brezza leggera che ha reso le temperature perfette per una giornata al mare. Fin dalle prime ore del mattino, le spiagge si sono riempite di famiglie, gruppi di amici, coppie, bagnanti abituali e tantissimi turisti. In particolare si è notata una forte presenza di stranieri, soprattutto provenienti da Germania, Francia e paesi scandinavi, che hanno scelto le coste ragusane per godersi il primo vero assaggio d’estate mediterranea. Ombrelloni colorati, risate, giochi in riva al mare, bambini intenti a costruire castelli di sabbia e il profumo della salsedine hanno creato quell’atmosfera tipica delle domeniche estive che qui, nella parte più a sud della Sicilia, si respira a pieni polmoni. Il mare, limpido come non mai, ha invitato a tuffi e lunghi bagni, mentre sul lungomare non mancavano code ai bar e file ordinate davanti ai lidi attrezzati. Anche chi ha preferito restare all’ombra di un gazebo, ha potuto godere di una giornata perfetta, con il rumore delle onde e il sottofondo delle cicale a completare il quadro. Per i prossimi giorni, le previsioni parlano chiaro: lunedì potrebbe esserci qualche disturbo con nubi e locali temporali, tanto che la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla. Ma già da martedì il sole tornerà a splendere con maggiore decisione, accompagnato da temperature in aumento. Si prevedono giornate soleggiate e molto calde almeno fino al weekend, con punte anche oltre i 34 gradi. Un clima ideale per chi ha scelto di trascorrere qualche giorno al mare o per chi è già in vacanza nella nostra provincia. L’estate, insomma, è partita col piede giusto. E con queste premesse, tutto lascia immaginare una stagione di grande afflusso e vitalità lungo le spiagge del sud-est siciliano.



