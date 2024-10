Prima Categoria. Il Comiso cerca contro il Caltagirone il primo successo stagionale

Il Comiso / Santa Croce Camerina cerca la prima vittoria in campionato. La squadra verdarancio, allenata da Gaetano Tomasello, ha ricominciato dalla Prima categoria, dopo la rinuncia al campionato arrivata due anni fa, quando la società, che stava per passare di mano, è stata bloccata a causa dei troppi debiti.

Lo scorso anno, a Comiso, è trascorso senza calcio. In questa stagione, la decisione di ricominciare, con Gaetano Tomasello, Angelo Tumino e un gruppo di amici. Alcuni giocatori hanno accettato di vestire la maglia verdarancio, altri – soprattutto i più giovani – provengono dalla scuola calcio Fair Play. La nuova società si chiamerà “Comiso 1962” per richiamare l’anno di nascita della prima squadra di calcio a Comiso. Per questa stagione, però, il nome sarà ancora abbinato all’antica denominazione del Santa Croce Camerina. Poi resterà solo il Comiso.

Domenica prossima, i verdarancio affronteranno in casa il Caltagirone. L’obiettivo della società è cogliere la prima vittoria in campionato. Finora, infatti – complice un calendario non felice che ha messo la squadra, nelle prime giornate, a confronto con le società più quotate. Il Comiso ha ottenuto due pareggi e una sconfitta, domenica scorsa contro il Real Belvedere. Ora si cerca di invertire la china.

Fischio d’inizio, domenica prossima, alle 15,30, allo stadio comunale “Beppe Borgese”.

Intanto, attorno alla nuova società, cresce l’entusiasmo e i tifosi pian piano si stanno riavvicinando allo stadio.

© Riproduzione riservata