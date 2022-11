“Se una rondine non fa primavera, anche se siamo in autunno, troppe voci contrarie stanno facendo assumere a questo percorso, seppur avviato nel rispetto di tutte le normative esistenti, una dimensione che, meriterebbe, quantomeno, di essere approfondita. Il buonsenso, dunque, imporrebbe di fermarsi un attimo, di valutare cosa è meglio e, poi, di continuare a operare. Non dimenticando quale dovrebbe essere il bene primario della città”. E’ quanto afferma Saverio Buscemi della lista De Luca sindaco di Sicilia che si dice molto attento alle “dinamiche che dovranno interessare la futura crescita della città per uno strumento regolatorio che riguarderà lo sviluppo della città per almeno i prossimi 20 anni.









Ecco perché, al di là dei momenti dettati da un iter che l’Amministrazione comunale, a quanto abbiamo appurato, sta seguendo pedissequamente, si rende necessario approfondire ulteriormente alcuni aspetti che potrebbero risultare utili per meglio fornire spunti al Consiglio comunale quando lo strumento urbanistico approderà in aula. Pensiamo, ad esempio, al centro storico e all’utilizzo dei supporti di dettaglio che dovrebbero potere essere riscontrati da tutte le parti in causa. Questo, ovviamente, è solo una voce delle tante da approfondire. Ce ne sono molte altre, infatti, che andrebbero poste sotto i riflettori. Ma, proprio per questo motivo, è necessario rallentare un attimo e fornire gli approfondimenti adeguati sebbene, lo ribadiamo, tutto ciò non sia richiesto dalla normativa. In questi casi, però, è opportuno garantire soddisfazioni adeguate a tutti i portatori di interesse della nostra città di Ragusa”.