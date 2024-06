“PretenDiamo Legalità”: ben 17 istituti scolastici della provincia partecipano al progetto

In occasione della conclusione della 7^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, organizzato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ben 17 istituti scolastici della provincia di Ragusa hanno partecipato con grande impegno. Per celebrare la fine dell’iniziativa, il Questore della Provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, D.ssa Viviana Assenza, hanno inviato i loro rappresentanti nelle scuole coinvolte per incontrare gli alunni e consegnare loro gli attestati di partecipazione.

Gli incontri

Durante questi incontri, i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’istruzione hanno ringraziato i ragazzi per il loro impegno nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti hanno prodotto una varietà di elaborati, tra cui poesie, manifesti, fotografie, dipinti, collage, plastici, opere digitali e video, tutti sul tema della legalità. Questi lavori sono stati consegnati alla Questura ed esaminati da una commissione presieduta dal Questore, che ha sottolineato l’elevato livello qualitativo degli elaborati.

I poliziotti della Questura e la rappresentante dei docenti dell’U.S.R. A.T. IX di Ragusa hanno visitato diversi istituti, tra cui Palazzello, Cesare Battisti, Mariele Ventre e Berlinguer di Ragusa, Don Milani di Scicli, Santa Marta Ciaceri di Modica, e Padre Pio da Pietralcina di Ispica. Durante le visite, alla presenza dei dirigenti scolastici e dei docenti, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti, che hanno risposto con entusiasmo.

Gli incontri hanno fornito un’opportunità significativa per gli studenti di interagire direttamente con i poliziotti e di porre loro domande sul tema della legalità. Questo contatto diretto ha permesso ai ragazzi di approfondire la loro comprensione della legalità e del ruolo delle forze dell’ordine nella società, contribuendo a rafforzare il loro senso civico e la consapevolezza dei valori legali.

