Presepe vivente a Cava Gonfalone: si mangia anche il pane cunzatu. Ecco quando. VIDEO

La prima serata del Presepe Vivente a Cava Gonfalone, nel cuore di Ragusa, ha riscosso un successo tra i visitatori, che hanno apprezzato la cura dei dettagli nella ricostruzione di un “quartiere siciliano” all’interno della cava. I bambini sono rimasti incantati dalla presenza di animali in tutto il percorso, mentre la rappresentazione della natività, con la presenza di San Francesco, che fu il primo ideatore di un presepe vivente, ha emozionato e colpito lo spettatore con una visione quasi ultraterrena. San Francesco è interpretato da Mirko La Rosa che anche canta durante il percorso.

Ma il Presepe Vivente, che si svolge con il patrocinio del Comune, non è solo uno spettacolo per il divertimento dei visitatori. Essi rappresentano una vera e propria rievocazione del passato, con la ricostruzione di vecchi mestieri e la rappresentazione delle natività. In questo modo, i presepi viventi diventano anche un’attrazione turistica, in grado di attirare l’attenzione di chi vuole scoprire le tradizioni e la storia di una determinata zona.

Durante la serata, i visitatori hanno anche potuto gustare formaggi e pane “cunzatu”, oltre a prodotti come la ricotta calda, le caldarroste e la frutta secca. Gli appuntamenti successivi sono previsti per il 26, 30 dicembre e il 6 gennaio. Foto di Salvo Bracchitta e Giovanni Gurrieri