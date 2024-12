Presepe d’arte multietnico a Vittoria. La proposta “stile Caravaggio” di cinque fotografi

A Vittoria, la sede dell’associazione culturale “La Corte del Vespro” ospiterà un’esposizione presepiale unica: un Presepe d’Arte Multietnico che unisce fotografia, multiculturalismo e arte. L’esposizione presenterà una serie di gigantografie fotografiche, realizzate da cinque fotografi (professionisti e non), che rappresentano la Natività attraverso personaggi di diverse etnie e religioni, un chiaro segno dell’universalità della vita e del valore della multiculturalità.

Le foto sono il frutto di un workshop di “Fotografia artistica”, tenuto da Toni Campo, che si è svolto a novembre, con il tema “La luce del Caravaggio”. Questo gioco di luci e ombre, che illumina dettagli e particolari, sarà il filo conduttore delle opere esposte. I partecipanti al workshop, provenienti da diverse nazioni (Russia, Cina, Romania, Svizzera, Africa, Tunisia, Sicilia e Milano), hanno realizzato un presepe che rappresenta la vita nelle sue diverse sfaccettature.

La Sicilia, crocevia di popoli e culture, è stata la fonte d’ispirazione per i fotografi, che hanno unito il concetto di multiculturalità alla tradizione del presepe. Ogni personaggio, ignaro del significato simbolico che stava rappresentando, diventa parte di un’opera che va oltre la religione per raccontare la vita in tutte le sue forme. Ogni scatto unisce il passato e la modernità, con i partecipanti che si sono ispirati a grandi opere d’arte per dare una visione contemporanea della scena della Natività.

Le 15 opere fotografiche sono state realizzate da Toni Campo, Florin Mioc, Emanuele Tumino, Ignazio Pluchino e Salvo Caruso, con lo styling e l’allestimento curato da Francesco Palazzolo. La mostra è stata realizzata con la collaborazione della cooperativa sociale Iride e di Ottica Marchi.

Il vernissage avrà luogo domenica 8 dicembre alle ore 17, e la mostra sarà visitabile nei giorni 15, 22 e 29 dicembre, oltre al 5 e 6 gennaio, dalle 17 alle 22. La location, “La Corte del Vespro”, è un antico caseggiato rurale del 1800, recuperato e trasformato in uno spazio culturale. Questa architettura rurale, immersa nelle campagne vitivinicole di Vittoria, rappresenta un punto di riferimento artistico e culturale nel panorama ibleo, perfetta per ospitare una mostra che mescola arte, cultura e riflessioni sociali.

