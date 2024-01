Pozzallo si mobilita per evitare la chiusura dell’Istituto “Santina Giunta”

Il primo cittadino è tornato in queste ore da Catania dove ha incontrato l’ispettrice generale delle Suore Maria SS. Ausiliatrice, le religiose salesiane dallo spirito di San Giovanni Bosco. Ammatuna ha cercato di affrontare il delicato argomento riguardante la chiusura dell’Istituto salesiano che oltre a “formare” centinaia di bambini e ragazzini ha dato una grande mano di aiuto nel campo dell’immigrazione e dell’integrazione. Ha deciso di andare a Catania dopo che nei giorni scorsi ha incontrato le famiglie interessate al mantenimento dell’opera salesiana nella cittadina di Pozzallo.

Il sindaco Ammatuna di ritorno da Catania.

“Ho chiesto che ci ripensino sull’estrema decisione di chiudere l’Istituto ‘Santina Giunta’” – spiega il primo cittadino – l’anno prossimo cadrà il centenario della sua nascita nella nostra città. Per noi che siamo laici ha una grande funzione sociale. A Catania abbiamo concordato su un incontro da tenere con il vescovo di Noto mons. Salvatore Rumeo ed il parroco della chiesa Madre, Salvo Bella. L’Ispettoria parla di mancanza di suore, di vocazioni che non arrivano. Noi, pur comprendendo le loro ragioni, abbiamo detto di voler fare la nostra parte per mantenere in vita la presenza delle suore salesiane in città e di mettere in atto tutta la piena disponibilità per dare il nostro contributo a migliorare l’asilo ‘Santina Giunta’. Per la nostra città è una istituzione storica che svolge anche una funzione importante nel campo dell’immigrazione perchè per noi diventa molte volte punto di riferimento nel piano di accoglienza cui siamo impegnati. Noi daremo il nostro aiuto ma anche loro debbono fare uno sforzo per tenere in vita questa storica istituzione”.

Nei prossimi giorni un incontro a tre: sindaco, vescovo e parroco della chiesa adiacente l’Istituto.

“Mi aspetto molto da questo incontro, spero che il Vescovo Rumeo intervenga per evitare la soluzione estrema della chiusura che prevede il trasferimento delle cinque suore salesiane in altre ‘case’ sparse in Sicilia – conclude il primo cittadino – c’è una città mobilitata in ogni suo segmento anche perchè la presenza salesiana in città è stata una istituzione e ad essa si sono formati tanti giovani. Faremo di tutto per evitare che l’istituto Santina Giunta chiuda le sue attività”.