Pozzallo, La Vardera lancia la sfida e Ammatuna aderisce a Controcorrente

Ieri Pozzallo è stata teatro di un importante appuntamento politico: nella città iblea si è svolta la prima tappa del tour elettorale del deputato regionale Ismaele La Vardera, candidato alla presidenza della Regione Siciliana con il movimento Controcorrente. L’incontro, tenutosi allo Spazio cultura “Meno Assenza”, ha visto la presentazione ufficiale del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, come nuovo esponente di Controcorrente e protagonista della campagna elettorale che toccherà tutti i comuni dell’Isola.

La Vardera: “Un campo largo che non diventi ‘campo santo’”

La Vardera ha illustrato gli obiettivi della sua candidatura, sottolineando che il movimento non vuole essere solo una protesta, ma una proposta politica concreta, capace di scuotere l’attuale quadro regionale. «Da Pozzallo parte la mia candidatura a presidente della Regione – ha affermato – mi rivolgo a chi non va a votare e a chi ha perso fiducia nella politica. Vogliamo tornare in quel palazzo con una pattuglia di deputati realmente Controcorrente. Guardiamo anche agli amici del campo progressista, ma il “campo largo” deve decidere presto la sua alternativa: altrimenti rischia di diventare un “campo santo”, fermo e senza slancio».

Il riferimento è chiaro alla necessità – secondo La Vardera – di evitare un ritardo nella scelta unitaria del candidato presidente del campo progressista, e di costruire subito un’alternativa credibile al centrodestra.

Ammatuna, da centrosinistra a Controcorrente: “Ho ascoltato e scelto”

Per il sindaco di Pozzallo, ex tra i fondatori del Partito Democratico in provincia di Ragusa, l’adesione a Controcorrente rappresenta una svolta motivata da un forte senso critico verso l’immobilismo politico percepito negli ultimi mesi. Ammatuna ha ricordato come, secondo lui, il presidente della Regione non abbia mai fatto visita alla città e ha evidenziato il desiderio di dare voce a realtà considerate “periferiche”, ancora troppo distanti dal potere decisionale.

Pur sottolineando le difficoltà interne alla politica siciliana, il sindaco ha espresso “grande speranza” nella capacità di La Vardera di unire un campo largo dinamico e alternativo e di proporre un programma in grado di “rivoluzionare” la regione. Ammatuna ha inoltre detto che Pozzallo farà la sua parte nella definizione del programma elettorale, con un contributo concreto anche dal suo profilo professionale di medico.

Presenze e significato politico dell’evento

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Linguaglossa e responsabile del dipartimento Enti Locali di Controcorrente, Luca Stagnitta, oltre a importanti esponenti politici locali come il consigliere comunale Saverio Buscemi, l’ex vicesindaco di Ragusa Massimo Iannucci e il consigliere comunale di Pozzallo Franco Iannone, che ha aperto il Faro territoriale di Controcorrente, un punto di riferimento locale del movimento.

E sulle amministrative di maggio?

Per quanto riguarda la ricandidatura di Roberto Ammatuna a sindaco di Pozzallo alle prossime elezioni amministrative, attualmente non ci sono annunci ufficiali o conferme pubblicate da fonti locali o istituzionali riguardo una sua ricandidatura formale alle elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, data in cui molti comuni italiani andranno alle urne.

Questo significa che, al momento, non è emersa alcuna dichiarazione pubblica in cui Ammatuna conferma ufficialmente la sua corsa per un nuovo mandato come sindaco, sebbene la sua partecipazione attiva alla scena politica regionale con Controcorrente potrebbe influenzare anche le dinamiche locali di Pozzallo. Restano attesi sviluppi nelle prossime settimane con l’avvicinarsi delle scadenze elettorali.

Un segnale politico fortemente simbolico

L’incontro di ieri ha assunto un significato politico importante non solo per Pozzallo, ma per tutto il Sud-Est siciliano: la città ha rappresentato l’avvio ufficiale di una campagna che mira a coinvolgere territori e amministratori locali nella costruzione di una proposta alternativa e partecipata, in un momento in cui i principali schieramenti politici stanno ridisegnando alleanze e strategie in vista delle elezioni regionali e amministrative.



