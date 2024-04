Pozzallo: i giovani della Diocesi insieme al Vescovo di Noto per la Giornata Diocesana dei Giovani 2024

La Giornata Diocesana dei Giovani organizzata dal servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Noto si prospetta come un’opportunità significativa per i giovani della zona di ritrovarsi insieme in un clima di fede e amicizia. Il tema “Amerai il finale” tratto dal libro di Giobbe, “I nostri occhi ti vedono”, richiama l’importanza di cercare e vedere Gesù nelle esperienze di comunione e fraternità tra i giovani.

Questo evento rappresenta un’alternativa positiva e costruttiva per i giovani, offrendo loro la possibilità di trascorrere un fine settimana dedicato alla fede anziché alla discoteca. La presenza del Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, testimonia il sostegno e l’attenzione della Chiesa verso le nuove generazioni.

Il programma prevede una serie di attività durante la serata di sabato e la mattinata di domenica, culminando con la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo, durante la quale verrà impartito il mandato missionario ai giovani partecipanti.

L’iniziativa promette di essere un’occasione preziosa per i giovani di approfondire la propria fede, condividere esperienze ed essere incoraggiati nel loro cammino spirituale. L’appuntamento del 20 e 21 aprile sarà certamente un momento di crescita e di gioia per tutti i partecipanti.

© Riproduzione riservata