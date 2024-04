Ragusa si prepara a celebrare San Giuseppe Artigiano

I fedeli di una delle comunità più numerose di Ragusa si preparano a celebrare il proprio patrono, San Giuseppe artigiano, con una serie di festività che coinvolgeranno tutto il quartiere Sud. Le celebrazioni avranno inizio domani, sabato 27 aprile, e si concluderanno lunedì 6 maggio con una santa messa presieduta dal vescovo, alla quale parteciperanno gli artigiani della città e i membri della federazione dei maestri del lavoro. Domenica 5, invece, sarà la giornata dedicata alla festa esterna.

Il quartiere è pervaso da un notevole fermento in vista di questa celebrazione, con una speciale devozione rivolta al santo dei lavoratori. Le iniziative previste mirano non solo a onorare la figura di San Giuseppe artigiano, ma anche a rafforzare il senso di comunità e di famiglia tra i residenti. Il parroco, don Andrea La Terra, invita i fedeli ad ascoltare la chiamata di Dio e a diventare, come San Giuseppe, costruttori del bene e della pace.

Le celebrazioni avranno inizio domani alle 22 con l’adorazione eucaristica notturna, che proseguirà fino alle 8 di domenica. La giornata di domenica sarà caratterizzata dalla preghiera del Rosario, dalle litanie a San Giuseppe e dalle celebrazioni eucaristiche presiedute da diversi sacerdoti. Lunedì, le celebrazioni continueranno con la preghiera del Rosario, le litanie a San Giuseppe e la santa messa presieduta da un altro sacerdote.

