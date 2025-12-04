Pozzallo celebra Santa Barbara: Marina Militare, istituzioni e studenti uniti nella ricorrenza della Patrona

Questa mattina la Chiesa della Madonna del Rosario di Pozzallo ha accolto la celebrazione eucaristica dedicata a Santa Barbara, Patrona della Marina Militare. Una ricorrenza sentita e partecipata che ha riunito Autorità civili e militari della provincia di Ragusa, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e gli studenti dell’Istituto Superiore “G. La Pira”.

La Santa Messa, officiata da Don Salvatore Bella, ha rappresentato un momento di profonda spiritualità e gratitudine verso tutti coloro che ogni giorno operano per la sicurezza del mare e della collettività. A conclusione della cerimonia, il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, ha rivolto parole di sincero apprezzamento alle Istituzioni intervenute, sottolineando l’importanza della collaborazione e della sinergia tra enti nel garantire un sistema marittimo efficiente e sicuro.

“Un impegno silenzioso ma costante”

Durante il suo intervento, il Comandante Vincenti ha ricordato il lavoro quotidiano del personale militare e civile della Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi dipendenti. Un impegno spesso svolto lontano dai riflettori, ma fondamentale nelle emergenze e nelle situazioni delicate che richiedono competenza, prontezza e grande senso di responsabilità.

La Guardia Costiera di Pozzallo rappresenta infatti un presidio essenziale sul territorio: tutela della vita umana in mare, sicurezza della navigazione, controlli, assistenza e gestione delle operazioni portuali sono solo alcune delle attività che scandiscono un servizio quotidiano svolto con professionalità e dedizione.

Il valore delle famiglie e delle tradizioni marinaresche

Il Comandante ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alle famiglie degli operatori della Guardia Costiera, riconoscendo il ruolo prezioso di chi sostiene gli uomini e le donne in uniforme nella loro missione. Una presenza silenziosa, ma fondamentale, che alimenta equilibrio e forza nei momenti più impegnativi.

La cerimonia è stata anche occasione per ribadire l’importanza dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, custode dei valori e delle tradizioni della cultura marinaresca. Un patrimonio di identità e storia che unisce personale in servizio e in congedo e rappresenta un punto fermo per le future generazioni.

© Riproduzione riservata