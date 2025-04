Pozzallo celebra la Giornata del Mare: due giorni di formazione, cultura e sicurezza per oltre 400 studenti

In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, che si celebra ogni 11 aprile, la città di Pozzallo ha ospitato due intense giornate di eventi dedicati al mare, alla sua tutela e alla diffusione della cultura marinara tra le giovani generazioni.

Grazie alla sinergia tra la Guardia Costiera di Pozzallo, il Comune di Pozzallo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, la Lega Navale Italiana, la Federazione Italiana Nuoto, il WWF – Sezione di Pozzallo, e con la collaborazione degli istituti scolastici “G. Rogasi”, “A. Amore” e “G. La Pira”, oltre 400 studenti hanno preso parte a un percorso educativo ed esperienziale che ha toccato vari aspetti del rapporto tra uomo e mare.

Tra conferenze, visite e simulazioni: il mare protagonista

La mattinata dell’11 aprile si è aperta con un evento formativo al Cineteatro Giardino, dove le istituzioni marittime, le associazioni ambientaliste e sportive hanno tenuto conferenze dedicate alla sicurezza in mare, alla tutela dell’ambiente marino e al ruolo delle autorità portuali.

Un momento di particolare emozione è stato rappresentato dalla consegna di una targa al 1° Luogotenente Franco Quartarone, cittadino pozzallese e uomo della Capitaneria di Porto, già insignito della medaglia di bronzo al valore di Marina per un’operazione di soccorso in mare.

Spazio anche al riconoscimento dell’impegno degli studenti, con la consegna degli attestati di partecipazione agli alunni dell’Istituto “Antonio Amore”, distintisi nel concorso nazionale “La cittadinanza del Mare”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Comando Generale della Guardia Costiera.

Alla scoperta della Guardia Costiera e del porto

I ragazzi hanno vissuto anche un’esperienza immersiva nel mondo marittimo, grazie a un “Open-day” presso la sede della Capitaneria di Porto, alla visita alla Lega Navale Italiana e alla Stazione Marittima. Qui hanno potuto conoscere da vicino le attività operative della Guardia Costiera, le iniziative educative e sportive legate al mare e il funzionamento strategico del porto di Pozzallo.

Presente anche l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) con le sezioni di Ragusa, Scicli e Pozzallo, a testimonianza dell’impegno della comunità marinara locale.

Simulazioni ed emergenze in mare

Le celebrazioni hanno avuto un’anteprima pratica il 10 aprile, con una grande esercitazione di soccorso in mare svoltasi nelle acque antistanti l’anfiteatro Raganzino. Sono stati simulati scenari di emergenza come il recupero di un naufrago, l’apertura di una zattera di salvataggio e la gestione di un incendio a bordo. Le operazioni sono state coordinate dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Pozzallo, in collaborazione con la Lega Navale, i Rimorchiatori Augusta, la Federazione Italiana Nuoto – Sezione Pozzallo e la società Demar.

“Siate i primi custodi del nostro mare”

In chiusura, il Comandante Vincenti, insieme al Sindaco Roberto Ammatuna, ha rivolto un messaggio accorato agli studenti: “Siate i primi custodi del nostro mare. Il mare è un bene prezioso da conoscere, rispettare e difendere.”

