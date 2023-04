Potenziare la rete di videosorveglianza per dare maggiore sicurezza alla città di Scicli: incontro con ConfCommercio

Ad annunciare questo nuovo percorso ad una delegazione della Confcommercio della città, composta da Daniele Russino e Lara Miccichè, è stata l’amministrazione comunale che ha incontrato l’organizzazione di categoria per parlare di temi come la sicurezza, i dehors ed il piano commerciale. L’attenzione maggiore, al momento, è stata focalizzata sulla sicurezza nel centro abitato della città e nelle borgate della fascia costiera compreso il villaggio Jungi, quartiere periferico della città. “Gli episodi delinquenziali che hanno colpito alcune attività commerciali negli ultimi mesi hanno alzato ulteriormente il livello di attenzione delle istituzioni in materia di sicurezza – spiega il sindaco Mario Marino – ho già avuto numerose interlocuzioni con il Prefetto di Ragusa ed i vertici locali e provinciali delle forze dell’ordine. L’attenzione dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia di stato è massima e nel loro operato questa Amministrazione e la città hanno totale fiducia e stima.

Aumentare le postazioni della videosorveglianza pubblica è importante.

“Come Comune abbiamo presentato la richiesta di adesione ad un progetto del Ministero degli interni mirato al netto potenziamento della rete di videosorveglianza urbana – spiega ancora il primo cittadino – in caso di accoglienza della nostra domanda, l’infrastruttura di videosorveglianza verrebbe gestita di concerto tra la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine. Grazie a questa sinergia, in particolare con l’Arma poiché presente con due presidi territoriali, Scicli e Donnalucata, sono stati ottenuti risultati importanti in termini di rispetto della legalità”. Su temi come il piano commerciale ed i dehors le due parti si confronteranno nelle prossime settimane.