Portopalo: cani sbranano corriere, condannato il proprietario per omicidio colposo

E’ stato condannato a 9 mesi per omicidio colposo un uomo, residente a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, proprietario di tre cani che sbranarono a morte un corriere. La vicenda avvenne nel gennaio del 2018 in contrada Pagliarello, nel territorio del piccolo borgo marinaro, dove Agatino Zuccaro, 56 anni, di Catania, si era recato per la consegna di un plico.

Il dipendente di un’azienda di spedizioni, secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa, si era recato fin li’ a bordo di un camioncino ed a quel punto avrebbe messo piede nella proprieta’ per lasciare il pacco.

Avrebbe provato a chiamare il titolare, questo, pero’, avrebbe attirato l’attenzione di tre cani corsi che si avventarono contro il corriere. Non c’era nessuno, in quel momento, che avrebbe potuto aiutarlo e tirarlo via dalla morsa dei cani, il suo destino era ormai segnato.

Dopo il ritrovamento della salma, fu avviata un’indagine dai carabinieri, coordinata dai magistrati della Procura di Siracusa che aprirono un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo. Ne e’ poi nato un procedimento giudiziario e la famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato Giorgio Forestieri, si e’ costituita parte civile nel processo che si e’ tenuto al palazzo di giustizia di Siracusa. Si tratta del primo grado di giudizio: la difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Gurrieri, si riserva ogni decisione dopo la lettura delle motivazioni della sentenza.