Ponte Cammarana, la Provincia disponibile se il Comune avrà un progetto tecnico realizzabile

“Il sindaco di Vittoria ha detto “no” al ponte di Cammarana. Noi comunque restiamo disponibili – se troverà un’altra soluzione – a dare il supporto dell’ex Provincia regionale sia in termini economici che progettuali”. Lo ha detto la presidente dell’ex Provincia regionale (oggi Libero Consorzio) Maria Rita Schembari.

Tiene banco ancora in questi giorni, la vicenda del ponte sul fiume Ippari che colleghi Scoglitti ala zona del Museo di Kamarina. L’ex provincia ha proposto la realizzazione di un ponte ciclo-pedonale, l’unico possibile alla luce delle normative attuale e delle prescrizioni imposte dall’Autorità di bacino e dalla Sovrintendenza ai beni culturali e archeologici – ma il comune di Vittoria non ha accettato tale progetto. “Il sindaco di Vittoria ci ha comunicato il 12 settembre scorso che è assolutamente contrario alla realizzazione del ponte ciclo-pedonale sul fiume Ippari, nella zona di Cammarana.

Nella conferenza di servizio del giugno scorso, così come nella seduta del consiglio comunale aperto del 7 agosto e poi con una missiva del 12 settembre ci ha detto di avere avviato un’interlocuzione con l’Autorità di bacino, attraverso gli uffici tecnici e politici del comune. L’Autorità di Bacino avrebbe dato rassicurazioni al fine di poter realizzare sempre lì un passaggio carrabile. Non ho alcun motivo per oppormi a una soluzione del genere e anzi invito il sindaco di Vittoria a perseguire quest’iter.

Qualora avesse bisogno del supporto tecnico e progettuale dell’ex provincia, la provincia ci sarà sempre. Qualora invece ne abbia bisogno più in là saremo sempre disponibili, sia in termini tecnici e progettuali, sia per quanto concerne il sostegno economico che l’ente di aria vasta potrà dare a un progetto del genere”.

Schembari ha poi ricordato che al momento del suo insediamento – il 28 aprile scorso – l’iter che era stato avviato su decisione dell’assemblea dei sindaci era già in stato avanzato. Era già stato verificato che il ponte carrabile non era realizzabile e il progetto presentato dall’ex provincia non aveva ricevuto i visti necessari. Autorità di Bacino e Sovrintendenza avevano stoppato il progetto. Restava l’unica soluzione del ponte ciclo-pedonale, con sbarre che dovrebbero abbassarsi automaticamente in caso di allerta arancione o rossa. Questo avrebbe avuto tutti i permessi necessari ma è stato respinto dal comune di Vittoria.

La conferenza di servizio è stata chiusa nel settembre scorso, con un risultato negativo. Il comune di Vittoria ha respinto il progetto e tutto si è fermato. Il sindaco di Vittoria ha manifestato la volontà di avviare un’interlocuzione con l’Autorità di Bacino per ottenere i permessi necessari. La palla passa quindi al comune di Vittoria che avvierà un altro iter progettuale. Il Libero Consorzio – se sarà necessario – garantirà il supporto economico. Nella foto la ricostruzione virtuale, tramite intelligenza artificiale, del ponte carrabile, ipotesi tecnica che chiede il Comune di Vittoria.

