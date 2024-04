Polizia di Stato: celebrazioni a Ragusa per il 172mo anniversario dalla fondazione

La presenza al fianco della cittadinanza nello slogan che accompagna la Polizia di Stato, “esserci sempre” che ha festeggiato stamani in piazza San Giovanni a Ragusa il 172mo anniversario dalla fondazione. Un sorvolo dell’elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato sopra la piazza in cui erano schierate tutte le componenti della polizia di Stato, e tra loro anche il Reparto a Cavallo, e le unità cinofile, ha avviato la cerimonia nel corso della quale sono stati letti i discorsi di saluto del Presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e dal capo della Polizia, inframezzati dall’intervento del corpo bandistico degli alunni del Liceo musicale e coreutico “G. Verga” . Nell’intervento del questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, la gratitudine alle donne e agli uomini della polizia di Stato e alle istituzioni del territorio per il comune obiettivo del perseguimento della sicurezza pubblica . Non dimentica nessuno, il questore, nel suo discorso, nell’ottica della tutela dei diritti e nel rispetto dei doveri. Dalle politiche migratorie, all’integrazione, dai controlli in tema di sfruttamento lavorativo al controllo del territorio; in uno scenario che è in continua evoluzione, la polizia di Stato adegua le tecnologie nel suo “esserci sempre”. Di particolare profondità la parte dedicata alla violenza di genere in tutte le sue declinazioni. Oltre alla necessità di prevenzione nell’ottica di favorire una crescita culturale che possa determinare un deciso cambiamento di rotta ma anche una effettiva parità di genere, il questore di Ragusa ha voluto anche sottolineare l’importanza delle istituzioni scolastiche per “erodere il terreno su cui ogni forma di violenza trova la sua origine” introducendo le tante iniziative messe in campo per l’educazione alla legalità tout court. In questo contesto vale la pena ricordare che alla conclusione della cerimonia, sono stati premiati gli studenti di alcuni istituti scolastici della provincia vincitori della 7^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”. Quattro gli Istituti vincitori: In ex aequo l’Istituto Comprensivo “F. Traina” di Vittoria e l’Istituto Comprensivo “Capuana” di Giarratana; l’Istituto Comprensivo “Serafino Amabile Guastella” di Chiaramonte Gulfi, l’Istituto Tecnico Commerciale “ F. Besta” di S. Croce Camerina.

Tornando al discorso del questore Trombadore, in apertura e in chiusura è emerso il forte attaccamento al personale, del presente e del passato, in una collegialità operativa di cittadini in divisa che tutelano altri cittadini, in una sorta di primus inter pares che rende il singolo ‘città’ e collettività.

Un anno di attività

Il sistematico impulso sul fronte del contrasto alla criminalità ha consentito di trarre in arresto 212 persone e denunciarne in stato di libertà 1114.Nel contrasto al traffico di droga sono stati sequestrati complessivamente 236 Kg di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana).

Nel campo delle misure di prevenzione sono stati adottati – nei confronti di soggetti responsabili di reati di vario genere e/o di persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose –53 divieti di ritorno e 54 gli avvisi orali. Ventidue le proposte di sorveglianza speciale avanzate al Tribunale di Catania. Trentacinque i D.A.SPO comminati e, per contrastare il crescente degrado dei centri urbani sono stati emessi anche 37 D.A.C.UR – Daspo Urbano (Divieto di Accesso a specifiche aree urbane). Controllati 364 esercizi pubblici: 11 illeciti amministrativi, 3 decreti di rigetto di licenza, 7 decreti di cessazione di attività abusiva, 16 decreti di sospensione licenza e 1 decreto di revoca di licenza giochi.

In provincia, sono state controllate complessivamente 107.576 persone e 46.144 veicoli. Complesso il fronte dell’immigrazione anche alla luce del cosiddetto Decreto Cutro. Sono stati 583 i provvedimenti di respingimento e 172 espulsioni dal Territorio Nazionale. Nell’ambito dell’attività relativa alla gestione degli stranieri irregolari rintracciati sul territorio della provincia, sono stati emessi inoltre 274 provvedimenti di espulsione (198 eseguiti con trattenimento presso il C.P.R.).

La polizia stradale ha denunciato all’Autorità giudiziaria 125 persone, e ritirate 301 patenti con 535 mezzi sequestrati amministrativamente e 362 sottoposti a fermo. Preso in esame anche il cosiddetto cyber crimine: pagamenti elettronici e truffe on-line, reati contro la persona con l’utilizzo di social network e siti illegali e pedopornografia: 99 le persone denunciate.

La cerimonia odierna è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro presso la stele dedicata alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato da parte del questore alla presenza del prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, dei comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Carmine Rosciano e della Guardia di Finanza, Walter Mela e di una rappresentanza dei funzionari e del personale della Questura e dei commissariati di Pubblica sicurezza, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e dell’amministrazione civile dell’Interno

Spazio poi ai premiati

Sono stati promossi per merito straordinario, per avere salvato la vita a quattro persone nel mare di Scoglitti, l’ispettore Francesco Belfiore e il Sovrintendente capo Rosario Scollo.

Di seguito gli encomi e le lodi

Ispettore Francesco Belfiore Promozione per merito Straordinario Sovrintendente Capo Rosario Scollo Promozione per merito Straordinario Vice Sovrintendente Roberto Maurizio Battaglia Encomio Solenne Ispettore Dario D’Ignoti Encomio Sovrintendente Salvatore Sanzà Encomio Assistente Capo Coordinatore Luca Schembari Encomio Ispettore Adriano Scifo Encomio Ispettore Salvatore Frasca Encomio Vice Ispettore Angelo Camilleri Encomio Sost. Commissario C. Rosario Sigona Encomio Ispettore Superiore Giuseppe Maganuco Encomio Vice Ispettore Antonino Buscema Lode Assistente Capo Tecnico Coordinatore Antonino Schifitto Lode Vice Sovrintendente Rosa Maria Timperanza Lode Assistente Capo Coordinatore Angelo Cavallo Lode Commissario Francesco Vona Lode Vice Ispettore Salvatore Licco Lode Vice Sovrintendente Giovanni Guastella Lode Vice Ispettore Giuseppe Gulino Lode Sovrintendente Carlo Baeli Lode Assistente Capo Coordinatore Gaetano Scibilia Lode Commissario Capo Rosalba Capaccio Lode Ispettore Pietro Trombadore Lode Ispettore Vice Ispettore Romolo Eugenio Pelliccia Magro Lode Lode Sovrintendente Capo Marisa Digeronimo Lode Vice Questore Filiberto Fracchiolla Lode Vice Questore Aggiunto Andrea Monaco Lode Commissario Giuseppe Garofalo Lode

© Riproduzione riservata