Polizia blocca cinque giovani: non si fermano all’Alt, coltello e droga sequestrati

Non rispettano l’alt della polizia e per questo sono stati denunciati. La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi mirati a garantire la sicurezza nei Comuni di Vittoria e Comiso, ha denunciato in stato di libertà cinque giovani per non aver rispettato l’alt intimato dagli agenti.



Vittoria: coltello e droga sequestrati

Durante i controlli a Vittoria, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno intercettato un 21enne che ha tentato di sfuggire al controllo. Fermato e sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di circa 15 cm e di una dose di sostanza stupefacente.

Il 21enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere.



Comiso: quattro giovani identificati e denunciati

Nelle stesse ore a Comiso, un’altra pattuglia della Polizia ha intimato l’alt a un’autovettura con a bordo quattro ragazzi, di età compresa fra i 17 e i 24 anni. Nonostante l’ordine, il conducente ha continuato la marcia, ma gli agenti sono riusciti a identificare tutti i giovani, denunciandoli per resistenza a Pubblico Ufficiale.

© Riproduzione riservata