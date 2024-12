Poker di vittorie per la Volley Modica: Castellana battuta al tie-break

L’Avimecc Modica ha conquistato una sofferta ma preziosa vittoria al “PalaRizza”, superando la BCC Tecbus Castellana Grotte per 3-2 in una partita combattuta e ricca di emozioni. Servono 2 ore e 14 minuti ai ragazzi di coach Enzo Distefano per domare la formazione pugliese, che ha dimostrato di essere una squadra di grande qualità, nonostante l’attuale posizione di classifica.

Una sfida combattuta set per set

Primo set: Castellana avanti con autorità

La gara inizia con Castellana che impone il proprio ritmo, approfittando di alcune difficoltà iniziali di Modica. I pugliesi prendono il largo a metà frazione (10-16) e chiudono agevolmente il set in 25 minuti con un punteggio di 19-25.

Secondo set: la reazione di Modica

Dopo il cambio di campo, coach Distefano ridisegna la squadra e infonde la giusta carica. Modica risponde colpo su colpo, mantenendo il vantaggio sottile fino al 16-14. Nel finale punto a punto, i biancoazzurri piazzano il break decisivo e pareggiano i conti con un 25-23 dopo 37 minuti di gioco.

Terzo set: Castellana torna avanti

Il terzo set vede ancora equilibrio iniziale (7-8), ma Castellana trova continuità e riesce a staccare Modica a metà frazione (11-16). I pugliesi gestiscono con maturità e chiudono il set in 26 minuti sul 16-25, portando a casa il primo punto.

Quarto set: la spinta per il tie-break

Modica si dimostra una squadra coriacea, guidata dall’esperienza di Padura Diaz, e riesce a tenere testa a Castellana (16-14). Con un crescendo di ritmo, i padroni di casa dominano il finale, vincendo 25-19 e portando la sfida al quinto set.

Tie-break: Modica trionfa

Nel set decisivo, i biancoazzurri scattano subito avanti (5-2), consolidando il vantaggio al cambio campo (8-3). Castellana prova a rientrare, ma il break iniziale risulta decisivo. Dopo una breve rimonta pugliese (14-12), è Barretta a siglare il punto finale del 15-12, regalando a Modica la quarta vittoria consecutiva.

Dichiarazioni post-gara

A fine partita, Riccardo Capelli ha espresso soddisfazione per il risultato:

“Era una partita molto importante per noi, soprattutto davanti al nostro pubblico. Non è stato facile contro una squadra di qualità come Castellana, ma con il lavoro di squadra siamo riusciti a portare a casa due punti fondamentali. Abbiamo giocato una buona pallavolo e guardiamo al futuro con serenità.”

Classifica e prossimi obiettivi

Con questa vittoria, l’Avimecc Modica consolida la propria posizione in classifica e si prepara a guardare con ottimismo ai prossimi impegni. Il lavoro di coach Distefano e il supporto del pubblico del “PalaRizza” continuano a essere elementi fondamentali per il successo della squadra.

