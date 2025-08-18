Podismo Randello: successo per la nona edizione con 200 partecipanti

Con circa 200 partecipanti, si è svolta il 16 agosto 2025 la nona edizione della manifestazione podistica naturalistica nella splendida cornice della Riserva di Randello, appuntamento ormai tradizionale della costa iblea.

Alle 18.00 la partenza dei camminatori e, mezz’ora dopo, quella degli agonisti davanti al Bar La Sirena. Ideatore e sostenitore dell’evento è Enzo Lo Vento, con il patrocinio di Uisp Iblei, Comune di Ragusa, Azienda Foreste Demaniali, e il supporto di Albani Op e Gulino Servizi.

Podismo Randello: i vincitori della gara

La gara maschile ha visto trionfare Corrado Mortillaro della Podistica Messina, che ha chiuso la sua prestazione in 32’38”. Sul podio anche: Daniele Sammatrice (Uisp Santa Croce), distaccato di pochi secondi, Girolamo Carpintieri (Tre Colli Scicli), terzo classificato.

In campo femminile vittoria per Simona Casabene (Atletica No al Doping, società organizzatrice), seguita da Patrizia Scionti e da Carmen Cascone (Atl. Padua).

Podismo Randello: istituzioni e sport uniti

Alla partenza erano presenti anche l’Assessore allo Sport Simone Di Grandi e il responsabile dell’area Forestale Dott. Tullio Sergis, che hanno portato il loro saluto e sostegno all’iniziativa.

Verso la Maratona di Ragusa 2026

Chiusa con successo la 9ª edizione della podistica Randello, il comitato organizzatore guarda già avanti alla 21ª edizione della Maratona di Ragusa, in programma il 18 gennaio 2026, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la manifestazione sportiva e promuovere il territorio ibleo.

