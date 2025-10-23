PMI siciliane in difficoltà: CNA chiede proroga dei bandi FESR

La CNA Sicilia ha ufficialmente chiesto all’Assessorato regionale alle Attività Produttive una proroga di almeno 30 giorni per la presentazione delle istanze relative agli Avvisi pubblici Azioni 1.1.2, 1.2.2 e 1.4.1 del Programma Regionale FESR Sicilia 2021–2027, meglio noti come “Digit Imprese” e “Riqualificazione Capitale Umano”. La richiesta punta a garantire una maggiore partecipazione da parte delle piccole e medie imprese siciliane.

Secondo quanto segnalato dalle aziende associate, la pubblicazione dei bandi – avvenuta con i Decreti Dirigenziali n. 2174 e 2175 del 05/08/2025 e n. 2215 del 07/08/2025 – ha coinciso con il periodo estivo, creando notevoli difficoltà operative. La complessità delle piattaforme digitali regionali e i tempi ristretti hanno reso complicata la raccolta della documentazione tecnico-finanziaria richiesta.

Gli Avvisi rappresentano una opportunità strategica per accompagnare le PMI verso la transizione digitale, l’innovazione dei processi produttivi e il rafforzamento delle competenze del personale. La proroga proposta dalla CNA, secondo gli esponenti dell’associazione, permetterebbe di presentare domande più complete e strutturate, in linea con gli obiettivi del FESR e con i principi di efficacia, inclusività e partecipazione.

“Chiediamo all’Assessorato di ascoltare le esigenze delle imprese e concedere questa proroga necessaria – dichiarano Filippo Scivoli, Presidente regionale CNA Sicilia, e Piero Giglione, Segretario regionale CNA Sicilia –. Si tratta di bandi cruciali per lo sviluppo economico della Sicilia e vogliamo evitare che difficoltà tecniche e tempi stretti precludano l’accesso a risorse fondamentali. Siamo certi che la Regione valuterà la richiesta nell’interesse della competitività del tessuto produttivo isolano”.

La proroga, se accolta, consentirebbe a molte PMI di migliorare la qualità delle domande, aumentando così le possibilità di successo e contribuendo a rafforzare il tessuto economico regionale.

