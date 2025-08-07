Pizza molto cara a Donnalucata: lascia i cartoni sulla sabbia, scoperta e multata

Una cena tra amici sulla spiaggia si è trasformata in una lezione di civiltà e legalità. Alcuni avventori avevano deciso di consumare la pizza direttamente sull’arenile del lido Micenci a Donnalucata, ma al termine della serata hanno lasciato sulla sabbia i cartoni delle pizze da asporto, abbandonandoli come fossero invisibili.

Un gesto incivile che non è passato inosservato. A segnalare l’abbandono dei rifiuti è stato un cittadino, indignato dalla scena, che ha contattato l’amministrazione chiedendo un intervento immediato per la bonifica dell’arenile.

È così che sono entrati in azione gli ispettori dell’Ufficio per il Controllo e la Repressione dei Rifiuti, coordinati dalla comandante della Polizia Locale di Scicli, Maria Rosa Portelli. Sul posto, gli agenti hanno avviato una vera e propria indagine ambientale, fino a scoprire un indizio chiave: una ricevuta con un numero di cellulare.

Grazie alla collaborazione dei carabinieri, è stato possibile risalire alla titolare dell’utenza telefonica: una donna che, al termine della serata, aveva lasciato con disinvoltura i cartoni sul bagnasciuga. Per lei è scattata una sanzione salata, che ha trasformato la pizza in spiaggia in una serata decisamente “indigesta”.

I controlli proseguono anche nel centro storico di Scicli, in particolare nei quartieri di San Giuseppe e Jungi, dove sono stati individuati cittadini che depositavano sacchi di spazzatura in modo scorretto e fuori dai circuiti della raccolta differenziata. In tutto, sono state sette sanzioni elevate in pochi giorni.

