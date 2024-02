Pippo Strano lascia la panchina del Modica Calcio

“Lascio Modica con molto rammarico, ma non sono riuscito a dare la sterzata necessaria alla stagione della squadra”.

Con queste parole Pippo Strano lascia la panchina del Modica Calcio dove era arrivato alla fine del mese di novembre, con il chiaro obiettivo di recuperare il terreno perduto rispetto alle squadre di vertice.

“Mi spiace molto perché stavo iniziando a conoscere ed apprezzare molto questa città e quest’ambiente, ma mi rendo conto di non aver raggiunto l’obiettivo che la società mi aveva chiesto. Ringrazio la società, ad iniziare da Mattia Pitino e Danilo Radenza, e tutta la dirigenza per come sono stato accolto e per essere stato messo nelle migliori condizioni per lavorare. Auguro al Modica Calcio le migliori fortune e di raggiungere gli obiettivi che questa società e questi tifosi meritano”.

La società, nell’accogliere le dimissioni, ringrazia mister Pippo Strano per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune.

