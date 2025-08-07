Pioggia di fondi su Vittoria: 8 milioni per innovazione e legalità

Un finanziamento da oltre 8,4 milioni di euro è stato ufficialmente riconosciuto al Comune di Vittoria nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro+ 2021/2027, a valere sui fondi FSE e FESR. Il via libera è arrivato dalla Corte dei Conti, che ha sbloccato un investimento destinato a trasformare in chiave innovativa il volto della città.

Vittoria è uno dei sette Comuni siciliani, e l’unico in provincia di Ragusa, selezionati come “Città medie del Sud” per l’attuazione di interventi mirati alla rigenerazione urbana, alla coesione sociale e all’inclusione attiva.

A salutare con favore il finanziamento è la Segreteria provinciale dello SPI-CGIL di Ragusa, che ne sottolinea il valore strategico: “È una formidabile opportunità – si legge in una nota – per sperimentare forme di innovazione sociale replicabili anche in altri Comuni iblei”.

Il sindacato dei pensionati chiede ora all’Amministrazione comunale l’apertura di un tavolo di confronto con tutte le rappresentanze sociali, per definire tempi e modalità di avvio del programma.

Particolare apprezzamento viene espresso per la decisione di destinare parte delle risorse alla valorizzazione e al riuso sociale di beni confiscati alla criminalità mafiosa. Un segnale forte, in grado di unire sviluppo, legalità e giustizia sociale.

