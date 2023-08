Pierpaolo Giudice alla Volley Modica

Pierpaolo Giudice è il nuovo palleggiatore dell’Avimecc Volley Modica e si prepara per il prossimo campionato di serie A3 di pallavolo. Classe 2001 e alto 190 centimetri, Giudice affiancherà Pedro Putini nella “regia” del gioco del sestetto sotto la guida del coach Enzo Di Stefano.

Per Pierpaolo Giudice, questa sarà la “prima volta” nel campionato di serie A3, rappresentando un’importante opportunità per emergere in un campionato di alto livello come la Terza Serie nazionale di pallavolo.

Finora, Giudice ha giocato principalmente tra serie C e serie B, indossando le maglie di Gabbiano Pozzallo e Aquila Bronte. Adesso, finalmente, arriva il salto di qualità nella pallavolo professionistica, con la speranza che la sua esperienza con l’Avimecc Volley Modica sia il trampolino di lancio per la sua carriera.