A Vittoria si corre per la settima edizione della Jazz Run

La settima edizione della Jazz Run si avvicina e promette di essere un evento stellare nel panorama atletico nazionale. Con partenza e arrivo in Piazza del Popolo a Vittoria, questa gara di 10 km attirerà i migliori atleti della Sicilia per una sfida emozionante, valida come prova regionale e provinciale del Gran Prix Fidal.

Dopo un’escursione nel cross country, la gara è tornata lo scorso anno a disputarsi su strada, e i campioni in carica Dario Lomngo e Letizia Sucameli sono pronti a difendere il loro titolo nella sfida del 12 maggio.

Con il patrocinio del Comune di Vittoria, guidato dal Sindaco Francesco Aiello e dal delegato allo sport Fabio Prelati, e il supporto della Asd No al Doping Ragusa e della Uisp territoriale Iblei, questa manifestazione è un’occasione unica per promuovere lo sport e il territorio.

Albani OP – Soc. Coop. Agricola sarà lo sponsor ufficiale dell’evento, e il presidente Salvatore Albani omaggerà tutti gli atleti premiati con i deliziosi prodotti locali.

La partenza della gara sarà alle ore 10:00 da Piazza del Popolo, dove sarà anche situata la segreteria per il ritiro di pettorali e pacchi gara presso il Chiostro delle Grazie. Le premiazioni avranno luogo alle 12:00 e riguarderanno i primi 3 assoluti e di categoria.

Le iscrizioni sono aperte al costo di 12 euro e devono essere effettuate entro martedì 7 maggio. L’evento offre anche l’opportunità di ammirare le bellezze architettoniche della città, compreso il Teatro Vittoria Colonna situato proprio nella zona di partenza/arrivo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare la pagina Facebook 7° Jazz Run o contattare al telefono il numero 3315785084.

